Что нельзя делать, когда разбили градусник ?

Ни в коем случае не нужно собирать ртуть пылесосом. Пылесос прекрасно превращает жидкую ртуть в опасные ртутные пары. Не нужно загонять ртуть на такую поверхность, где она может забиться в щели - не заметать ртуть. Жесткая щетина веника или щетки раздробить ртуть на маленькие, едва заметные капли, превратиться в совсем мелкие шарики, которые будут очень медленно испаряться много месяцев. Нельзя использовать тряпку. Она разотрет ртуть по полу, увеличив площадь поражения. Нельзя смывать в канализацию или выбрасывать в мусоропровод. Ртуть не дойдет до станции очистки, а осядет на трубах, отравляя всех окружающих. То же самое произойдет, если выкинуть ее в мусоропровод или на помойку.