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ВНИМАНИЕ !!! Что нельзя делать, если разбили градусник.
- Оставлять детей и животных в комнате. Ртуть легко прилипает к подошвам или шерсти, поэтому не стоит рисковать.
- Собирать ртуть пылесосом. Во первых горячий воздух ускорит испарение. Во-вторых, частицы ртути осядут на внутренностях пылесоса и он превратится в рассадник токсичного вещества.
- Заметать ртуть. Жесткая щетина веника или щетки раздробит ртуть на маленькие, едва заметные капли.
- Использовать тряпку. Она разотрет ртуть по полу, увеличив площадь поражения.
- Смывать в канализацию/выбрасывать в мусоропровод. Ртуть не дойдет до станции очистки, а осядет на трубах, отравляя всех окружающих. То же самое произойдет, если выкинуть ее в мусоропровод или отнести на помойку.
- Устраивать сквозняк. Испарения ртути разлетятся по всему помещению.
- Пытаться спасти одежду, на которую попала ртуть. Металл попадет в канализацию или барабан стиральной машины. Необходимо сдать одежду на утилизацию вместе с собранной ртутью.
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НАШИ УСЛУГИ
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Замер паров ртутиот 2000 руб.
- Общий замер паров ртути
- Поиск источников ртутного загрязнения
- Мониторинг динамики в зартученых помещений
- Контрольные измерения
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Демеркуризация квартирот 3000 руб.
- Замер концентрации паров ртути
- Поиск источника загрязнения
- Уборка ртути
- Утилизация ртути и градусника
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Демеркуризация офисовот 3500 руб.
- Замер концентрации паров ртути
- Поиск источника загрязнения
- Уборка ртути
- Утилизация ртути и градусника
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Коммерческих помещенийот 4000 руб.
- Замер концентрации паров ртути
- Поиск источника загрязнения
- Уборка ртути
- Утилизация ртути и градусника
О нас
- Организация Контроль-Ртути образована в Санкт-Петербурге в 2006 году. За это время наши специалисты провели более 5000 обработок квартир и нежилых помещений в городе и области.
- Все наши сотрудники — профессионалы, со стажем работы от 3-х лет.
- Своя исследовательская лаборатория позволяет нам регулярно использовать в работе только самые эффективные и безопасные средства обработки.
- Сегодня Контроль-Ртути — надежный партнер, с которым сотрудничают, как гиганты рынка, такие как Дальпитерстрой, Ленспецстрой, так и обычные горожане.
- Дежурная смена центра работает круглосуточно. Наш специалист приедет к Вам уже в течение одного часа, после приема обращения диспетчером.
- Вам не стоит переживать за результаты работ — ведь мы используем только современные, наиболее эффективные, сертифицированные Роспотребнадзором средства обработки и даем гарантию на работу по договору.
- Обратившись к нам Вы всегда можете быть уверены в 100% результате.
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ЗАМЕР КОНЦЕНТРАЦИИ ПАРОВ РТУТИ
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ПОИСК ИСТОЧНИКА ЗАГРЯЗНЕНИЯ
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УБОРКА РТУТИ
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УТИЛИЗАЦИЯ РТУТИ И ГРАДУСНИКА
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- Работаем по всему Санкт-Петербургу и Ленинградской области
- Выезд в день обращения!
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ГДЕ СОДЕРЖИТСЯ РТУТЬ И КАК ОНА ВЫГЛЯДИТ
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БАТАРЕЙКИ
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РТУТНЫЕ ТЕРМОМЕТРЫ
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ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ ЛАМПЫ
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НАТРИЕВЫЕ ЛАМПЫ
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РТУТЬ В ЖИДКОМ ВИДЕ
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ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ ЛАМПЫ
Ответы на вопросы
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Что делать, если разбили градусник ?Необходимо удалить из комнаты всех посторонних и выключить все, что повышает температуру воздуха. Можно открыть окно, но важно следить, чтобы ни в коем случае, не возник сквозняк.
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Каковы симптомы отравления ?Если в квартире разбился градусник, то отравление ртутными парами проявляется реакцией со стороны нервной системы. Появляются: снижение памяти, сонливость, раздражительность, головная боль, слабость, утомляемость, диарея, тошнота, рвота, вкус металла во рту.
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Когда начинает испаряться ртуть ?Ртуть испаряется при комнатной температуре от 18 градусов. При низкой температуре остается в жидком состоянии. Если ртутный шарик попадает в щель между досками паркета, где его постоянно трясет при ходьбе, испарение будет продолжаться до тех пор, пока капля не испарится полностью - испарение может длиться от нескольких месяцев до года.
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Чем опасен разбитый градусник ?Ртуть относится к 1-му классу опасности, представляя собой кумулятивный яд, и это единственный металл, который при комнатной температуре находится в жидкой форме. На открытом воздухе ртуть начинает испаряться, что делает градусник довольно опасной вещью. Дело в том, что ртуть из градусника совершенно не пахнет и человек может вдыхать ее пары, не замечая этого. При этом начинает страдать дыхательная система. Развивается острый специфический неифекционный бронхит, пневмония. Если дыхательные пути повредились достаточно серьезно, то может возникнуть кровохарканье. В случае тяжелого отравления не исключен отек легких.
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Как собрать ртуть самостоятельно ?На обувь наденьте целлофановые пакеты или бахилы, чтобы не утилизировать комнатные тапки. Если у вас нет повязки, то ее очень быстро делают в домашних условиях из бинта, сложенного в несколько слоев. Вначале следует собрать с пола осколки разбитого градусника, а затем ртуть. С помощью шприца, мокрой ваты, мокрой газеты, медной пластинки, кисточки, собираем ртуть в стеклянную емкость с водой. Затем обязательно вызываете службу для замера ртутных паров в помещении.
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Что нельзя делать, когда разбили градусник ?Ни в коем случае не нужно собирать ртуть пылесосом. Пылесос прекрасно превращает жидкую ртуть в опасные ртутные пары. Не нужно загонять ртуть на такую поверхность, где она может забиться в щели - не заметать ртуть. Жесткая щетина веника или щетки раздробить ртуть на маленькие, едва заметные капли, превратиться в совсем мелкие шарики, которые будут очень медленно испаряться много месяцев. Нельзя использовать тряпку. Она разотрет ртуть по полу, увеличив площадь поражения. Нельзя смывать в канализацию или выбрасывать в мусоропровод. Ртуть не дойдет до станции очистки, а осядет на трубах, отравляя всех окружающих. То же самое произойдет, если выкинуть ее в мусоропровод или на помойку.
ЧТО ГОВОРЯТ О НАС КЛИЕНТЫ
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Валентина СтепановаСлучайно уронила и разбила дома градусник. Наткнулась в интернете на сайт, позвонила и вызвала специалистов. Примерно через час приехали люди в спецодежде, проконсультировали, заключили договор, достали какие-то приборы. Потом все быстренько измерили, убрали и уехали. Все быстро и профессионально. Я осталась довольна. Спасибо огромное!)
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Сергей КорзуновКупил квартиру, переехал и через какое-то время почувствовал сильное недомогание. Сначала не придал этому значения, а потом начал искать причину. Кто-то из знакомых, кто уже сталкивался со ртутью предположил, что в квартире может быть ртуть. Я решил перестраховаться и на всякий случай вызвал бригаду для замера уровня ртути. Все подтвердилось. Концентрация паров ртути в квартире зашкаливала. Видимо предыдущие хозяева квартиры постоянно били градусники. В общем все быстренько убрали, замерили еще раз, чтобы убедиться, что все хорошо, после чего уехали. Самочуствие резко улучшилось. Спасибо огромное!
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Андрей ЧуриковХорошая компания. Заказывал уборку ртути на кухне (случайно разбил градусник). Получилось очень быстро и качественно. Перед тем как заказывать, промониторил все подобные фирмы (их оказалось не так и много), после чего выбрал именно эту, т.к. у них были самые адекватные цены. Отношение к клиенту человечное. В общем одни положительные эмоции.
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