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ДЕМЕРКУРИЗАЦИЯ

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ВНИМАНИЕ !!! Что нельзя делать, если разбили градусник.

  • Оставлять детей и животных в комнате. Ртуть легко прилипает к подошвам или шерсти, поэтому не стоит рисковать.
  • Собирать ртуть пылесосом. Во первых горячий воздух ускорит испарение. Во-вторых, частицы ртути осядут на внутренностях пылесоса и он превратится в рассадник токсичного вещества.
  • Заметать ртуть. Жесткая щетина веника или щетки раздробит ртуть на маленькие, едва заметные капли.
  • Использовать тряпку. Она разотрет ртуть по полу, увеличив площадь поражения.
  • Смывать в канализацию/выбрасывать в мусоропровод. Ртуть не дойдет до станции очистки, а осядет на трубах, отравляя всех окружающих. То же самое произойдет, если выкинуть ее в мусоропровод или отнести на помойку.
  • Устраивать сквозняк. Испарения ртути разлетятся по всему помещению.
  • Пытаться спасти одежду, на которую попала ртуть. Металл попадет в канализацию или барабан стиральной машины. Необходимо сдать одежду на утилизацию вместе с собранной ртутью.

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    Честные цены

    У нас лучшее соотношение цены и качества в Санкт-Петербурге
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    Профессионализм

    Каждый наш сотрудник проходит необходимое обучение и имеет опыт работы не менее 3-х лет
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    Оснащенность

    Мы используем только современное и профессиональное оборудование, а также средства защиты
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    Работаем 24/7

    Мы работаем круглосуточно, без праздников и выходных
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    Гарантия качества

    Мы уверены в качестве нашей работы, поэтому можем дать необходимые гарантии
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    Заключение договора

    Мы работаем полностью официально, есть все необходимые сертификаты и документы
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    Срочный выезд

    Мы понимаем всю серьезность вопроса, поэтому выезжаем к вам в день обращения
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    Вы можете в любое время позвонить нам и получить необходимую консультацию по вашей проблеме
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    Вежливость

    В нашей компании работают самые вежливые люди в Санкт-Петербурге

НАШИ УСЛУГИ

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    Замер паров ртути

    от 2000 руб.
    • Общий замер паров ртути
    • Поиск источников ртутного загрязнения
    • Мониторинг динамики в зартученых помещений
    • Контрольные измерения
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    Демеркуризация квартир

    от 3000 руб.
    • Замер концентрации паров ртути
    • Поиск источника загрязнения
    • Уборка ртути
    • Утилизация ртути и градусника
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    Демеркуризация офисов

    от 3500 руб.
    • Замер концентрации паров ртути
    • Поиск источника загрязнения
    • Уборка ртути
    • Утилизация ртути и градусника
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    Коммерческих помещений

    от 4000 руб.
    • Замер концентрации паров ртути
    • Поиск источника загрязнения
    • Уборка ртути
    • Утилизация ртути и градусника

О нас

  • Организация Контроль-Ртути образована в Санкт-Петербурге в 2006 году. За это время наши специалисты провели более 5000 обработок квартир и нежилых помещений в городе и области.
  • Все наши сотрудники — профессионалы, со стажем работы от 3-х лет.
  • Своя исследовательская лаборатория позволяет нам регулярно использовать в работе только самые эффективные и безопасные средства обработки.
  • Сегодня Контроль-Ртути — надежный партнер, с которым сотрудничают, как гиганты рынка, такие как Дальпитерстрой, Ленспецстрой, так и обычные горожане.
  • Дежурная смена центра работает круглосуточно. Наш специалист приедет к Вам уже в течение одного часа, после приема обращения диспетчером.
  • Вам не стоит переживать за результаты работ — ведь мы используем только современные, наиболее эффективные, сертифицированные Роспотребнадзором средства обработки и даем гарантию на работу по договору.
  • Обратившись к нам Вы всегда можете быть уверены в 100% результате.
  • ЗАМЕР КОНЦЕНТРАЦИИ ПАРОВ РТУТИ

    ЗАМЕР КОНЦЕНТРАЦИИ ПАРОВ РТУТИ

  • ПОИСК ИСТОЧНИКА ЗАГРЯЗНЕНИЯ

    ПОИСК ИСТОЧНИКА ЗАГРЯЗНЕНИЯ

  • УБОРКА РТУТИ

    УБОРКА РТУТИ

  • УТИЛИЗАЦИЯ РТУТИ И ГРАДУСНИКА

    УТИЛИЗАЦИЯ РТУТИ И ГРАДУСНИКА

ГДЕ СОДЕРЖИТСЯ РТУТЬ И КАК ОНА ВЫГЛЯДИТ

  • БАТАРЕЙКИ

    БАТАРЕЙКИ

  • РТУТНЫЕ ТЕРМОМЕТРЫ

    РТУТНЫЕ ТЕРМОМЕТРЫ

  • ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ ЛАМПЫ

    ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ ЛАМПЫ

  • НАТРИЕВЫЕ ЛАМПЫ

    НАТРИЕВЫЕ ЛАМПЫ

  • РТУТЬ В ЖИДКОМ ВИДЕ

    РТУТЬ В ЖИДКОМ ВИДЕ

  • ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ ЛАМПЫ

    ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ ЛАМПЫ

Ответы на вопросы

Можете задать вопросы по телефону +7 (812) 408-13-42
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  • Что делать, если разбили градусник ?
    Необходимо удалить из комнаты всех посторонних и выключить все, что повышает температуру воздуха. Можно открыть окно, но важно следить, чтобы ни в коем случае, не возник сквозняк.
  • Каковы симптомы отравления ?
    Если в квартире разбился градусник, то отравление ртутными парами проявляется реакцией со стороны нервной системы. Появляются: снижение памяти, сонливость, раздражительность, головная боль, слабость, утомляемость, диарея, тошнота, рвота, вкус металла во рту.
  • Когда начинает испаряться ртуть ?
    Ртуть испаряется при комнатной температуре от 18 градусов. При низкой температуре остается в жидком состоянии. Если ртутный шарик попадает в щель между досками паркета, где его постоянно трясет при ходьбе, испарение будет продолжаться до тех пор, пока капля не испарится полностью - испарение может длиться от нескольких месяцев до года.
  • Чем опасен разбитый градусник ?
    Ртуть относится к 1-му классу опасности, представляя собой кумулятивный яд, и это единственный металл, который при комнатной температуре находится в жидкой форме. На открытом воздухе ртуть начинает испаряться, что делает градусник довольно опасной вещью. Дело в том, что ртуть из градусника совершенно не пахнет и человек может вдыхать ее пары, не замечая этого. При этом начинает страдать дыхательная система. Развивается острый специфический неифекционный бронхит, пневмония. Если дыхательные пути повредились достаточно серьезно, то может возникнуть кровохарканье. В случае тяжелого отравления не исключен отек легких.
  • Как собрать ртуть самостоятельно ?
    На обувь наденьте целлофановые пакеты или бахилы, чтобы не утилизировать комнатные тапки. Если у вас нет повязки, то ее очень быстро делают в домашних условиях из бинта, сложенного в несколько слоев. Вначале следует собрать с пола осколки разбитого градусника, а затем ртуть. С помощью шприца, мокрой ваты, мокрой газеты, медной пластинки, кисточки, собираем ртуть в стеклянную емкость с водой. Затем обязательно вызываете службу для замера ртутных паров в помещении.
  • Что нельзя делать, когда разбили градусник ?
    Ни в коем случае не нужно собирать ртуть пылесосом. Пылесос прекрасно превращает жидкую ртуть в опасные ртутные пары. Не нужно загонять ртуть на такую поверхность, где она может забиться в щели - не заметать ртуть. Жесткая щетина веника или щетки раздробить ртуть на маленькие, едва заметные капли, превратиться в совсем мелкие шарики, которые будут очень медленно испаряться много месяцев. Нельзя использовать тряпку. Она разотрет ртуть по полу, увеличив площадь поражения. Нельзя смывать в канализацию или выбрасывать в мусоропровод. Ртуть не дойдет до станции очистки, а осядет на трубах, отравляя всех окружающих. То же самое произойдет, если выкинуть ее в мусоропровод или на помойку.

ЧТО ГОВОРЯТ О НАС КЛИЕНТЫ

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    Валентина Степанова
    Случайно уронила и разбила дома градусник. Наткнулась в интернете на сайт, позвонила и вызвала специалистов. Примерно через час приехали люди в спецодежде, проконсультировали, заключили договор, достали какие-то приборы. Потом все быстренько измерили, убрали и уехали. Все быстро и профессионально. Я осталась довольна. Спасибо огромное!)
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    Сергей Корзунов
    Купил квартиру, переехал и через какое-то время почувствовал сильное недомогание. Сначала не придал этому значения, а потом начал искать причину. Кто-то из знакомых, кто уже сталкивался со ртутью предположил, что в квартире может быть ртуть. Я решил перестраховаться и на всякий случай вызвал бригаду для замера уровня ртути. Все подтвердилось. Концентрация паров ртути в квартире зашкаливала. Видимо предыдущие хозяева квартиры постоянно били градусники. В общем все быстренько убрали, замерили еще раз, чтобы убедиться, что все хорошо, после чего уехали. Самочуствие резко улучшилось. Спасибо огромное!
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    Андрей Чуриков
    Хорошая компания. Заказывал уборку ртути на кухне (случайно разбил градусник). Получилось очень быстро и качественно. Перед тем как заказывать, промониторил все подобные фирмы (их оказалось не так и много), после чего выбрал именно эту, т.к. у них были самые адекватные цены. Отношение к клиенту человечное. В общем одни положительные эмоции.

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Произведем необходимые замеры концентрации паров ртути,
профессионально уберем все загрязнения и избавим вас от головной боли раз и навсегда.
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